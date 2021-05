Juventus Inter probabili formazioni | dentro Cuadrado e Bentancur

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 maggio 2021)FOMAZIONI – Tempo di Derby d’Italia. Domani sera alle 18.00 va in scena. Sfida che sarà fondamentale per le speranze Champions dei bianconeri. L’vincendo annullerebbe le speranze dei bianconeri di staccare il pass per l’Europa che conta. Di fatto sarà una partita chiave. Pirlo studia la formazione anti, chi gioca Pirlo opta nuovamente per Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina. Sulle fasce favoriti Chiesa e, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral a dar battaglia a Chiellini per far coppia con de ...