Juventus - Inter | dove vederla in tv e probabili formazioni

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #JuventusInter ?? - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - sghi29 : RT @1411nico: Io sono d'accordo a fare la passerella all'Inter, perfetto, giusto. Prima però si devono inginocchiare 9 volte loro... #Juve… - Lauromora73 : RT @francescoceccot: Dopo i 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juventus senza ricevere mezzo complimento chi potrebbe passare la settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

Sky Sport

Mancano 180 minuti alla fine del campionato e la sensazione è che questa possa essere una giornata già decisiva. Il derby di Roma,e Spezia - Torino potrebbero avere esiti determinanti per la lotta Champions e quella salvezza. Rispetto a qualche giorno fa ci sono importanti rientri da pendere in esame quindi i ...Andrea Stramaccioni è intervenuto a Sky Sport parlando della stagione dell'e della sfida contro laAndrea Stramaccioni è intervenuto a Sky Sport parlando della stagione dell'e della sfida contro la- . Le sue parole. CONTE - "Il lavoro più ...Ogni squadra può convocare 26 giocatori per la fase finale del torneo, che si svolge dall'11 giugno all'11 luglio.Domani allo Stadium il big match tra Juventus e Inter, Conte sulla strada Champions di Pirlo che si affida al solito Ronaldo ...