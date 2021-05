Juventus-Inter | Conte alla vigilia | “La vittoria dell’andata ha dato autostima”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Antoniodi, match della 37ª giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nella diciottesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 contro ladi André Pirlo.del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Il matchcontro laè stato indicato da molti giocatori come una delle partite della svolta di questa stagione. È d’accordo?“Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni ...

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro: "Il match dell'andata contro la Juventus è stato indicato da molti giocatori come una delle partite della svolta di questa stagione." "Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venissimo da una sconfitta brutta. C'è stata una buona reazione e non era facile, ma ci siamo aiutati, siamo stati belli compatti"