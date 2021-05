Juventus-Inter, ci sarà la passerella? La strana (non) risposta di Pirlo (Di venerdì 14 maggio 2021) Molti si chiedono se domani la Juventus concederà all’Inter la passerella. Andrea Pirlo ha risposto sull’argomento in conferenza stampa. Lo Scudetto conquistato matematicamente dall’Inter ormai già da un paio di settimane, ha ovviamente permesso alla squadra nerazzurra di scrivere un nuovo ed importante pezzo di storia. Dopo quasi dieci anni si è rotta un’egemonia come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Molti si chiedono se domani laconcederà all’la. Andreaha risposto sull’argomento in conferenza stampa. Lo Scudetto conquistato matematicamente dall’ormai già da un paio di settimane, ha ovviamente permesso alla squadra nerazzurra di scrivere un nuovo ed importante pezzo di storia. Dopo quasi dieci anni si è rotta un’egemonia come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #JuventusInter ?? - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - juventusfc : #TrainingCenter | Bianconeri in campo a 2?? giorni da #JuveInter! ?? ?? - Alberto200801 : RT @vaibia96: Ricapitolando: #Inter Campione d'Italia #Milan Campione d'inverno #Juventus Camp - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Antonio Conte To Name Strongest Inter XI For Derby D’Italia At Juventus, Italian Media Report -