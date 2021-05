Juventus-Inter 15 maggio ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 14 maggio 2021) Derby d’Italia che ha valore concreto solo per la Juve, ancora a caccia di un posto in Champions League per la prossima stagione dopo che il turno infrasettimanale ha lasciato invariate le posizioni in vetta alla classifica. Ma anche per Conte il significato di questa gara è diverso dalle altre e allo Stadium va in InfoBetting: Scommesse Sportive e