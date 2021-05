Juventus, iniziato dialogo con i giocatori per posticipare gli stipendi (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche i bianconeri costretti a negoziare gli stipendi per via della pandemia. L’anno scorso con Sarri e la squadra fu raggiunto un accordo sulla rinuncia a 4 mensilità I drammatici effetti della pandemia di Covid-19 non lasciano scampo a nessuno. Il calcio è stato uno dei primi settori a subire queste conseguenze per via dei bassi ricavi derivanti da più fattori (stadi chiusi, poca liquidità). A fare notizia è soprattutto come grandi club si trovino in seria difficoltà nel pagare le mensilità ordinarie di allenatori e giocatori. In autunno è stato eclatante il caso Inter, che però stava affrontando problemi ancor più pesanti a livello finanziario, ora anche la Juventus si trova a dover stringere la cinghia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha chiesto ai propri giocatori di ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche i bianconeri costretti a negoziare gliper via della pandemia. L’anno scorso con Sarri e la squadra fu raggiunto un accordo sulla rinuncia a 4 mensilità I drammatici effetti della pandemia di Covid-19 non lasciano scampo a nessuno. Il calcio è stato uno dei primi settori a subire queste conseguenze per via dei bassi ricavi derivanti da più fattori (stadi chiusi, poca liquidità). A fare notizia è soprattutto come grandi club si trovino in seria difficoltà nel pagare le mensilità ordinarie di allenatori e. In autunno è stato eclatante il caso Inter, che però stava affrontando problemi ancor più pesanti a livello finanziario, ora anche lasi trova a dover stringere la cinghia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, laha chiesto ai propridi ...

