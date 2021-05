John Kerry: «Sul clima con la Cina è possibile trattare. L’energia pulita grande mercato globale» (Di venerdì 14 maggio 2021) L’inviato Usa: Roma non si affidi troppo al gas naturale russo. La trasformazione tecnologica sarà enorme e l’Italia ha le competenze che servono e un ruolo centrale come copresidente di COP26 Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) L’inviato Usa: Roma non si affidi troppo al gas naturale russo. La trasformazione tecnologica sarà enorme e l’Italia ha le competenze che servono e un ruolo centrale come copresidente di COP26

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi John F. Kerry, @ClimateEnvoy del Presidente… - luigidimaio : È stato un piacere ricevere in @ItalyMFA John Kerry, @ClimateEnvoy del Presidente Biden. Abbiamo discusso di… - ItalyMFA : 'Rafforzare le ambizioni climatiche degli Stati Parte dell’Accordo di Parigi, in particolare quelli del @g20org ch… - is_amazon : RT @ItalyMFA: 'Rafforzare le ambizioni climatiche degli Stati Parte dell’Accordo di Parigi, in particolare quelli del @g20org che si riuni… - Graroar : RT @ItalyMFA: 'Rafforzare le ambizioni climatiche degli Stati Parte dell’Accordo di Parigi, in particolare quelli del @g20org che si riuni… -