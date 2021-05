Italiano: «Torino? Ora più che mai dovremo incarnare lo spirito dello Spezia» (Di venerdì 14 maggio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. L’allenatore dello Spezia si è soffermato anche sul pareggio ottenuto mercoledì scorso contro la Sampdoria. SALVEZZA – «Siamo ad un passo dal compimento di qualcosa di straordinario e vogliamo tagliare il traguardo per il quale abbiamo lottato fin dalla prima giornata. Ad inizio stagione tutti ci davano per spacciati, ma è sul rettangolo verde che partita dopo partita, abbiamo dimostrato il nostro valore, giocando senza timore contro tutti. Avremmo voluto chiudere i giochi già a Genova, e lì per dieci minuti abbiamo anche accarezzato l’idea di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Vincenzo, allenatore, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilVincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. L’allenatoresi è soffermato anche sul pareggio ottenuto mercoledì scorso contro la Sampdoria. SALVEZZA – «Siamo ad un passo dal compimento di qualcosa di straordinario e vogliamo tagliare il traguardo per il quale abbiamo lottato fin dalla prima giornata. Ad inizio stagione tutti ci davano per spacciati, ma è sul rettangolo verde che partita dopo partita, abbiamo dimostrato il nostro valore, giocando senza timore contro tutti. Avremmo voluto chiudere i giochi già a Genova, e lì per dieci minuti abbiamo anche accarezzato l’idea di ...

