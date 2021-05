Italia quasi tutta in zona gialla. Incidenza sotto 100, circolazione virus cala ovunque (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – Italia quasi tutta in zona gialla, con una sola regione in arancione (la Valle d’Aosta): in calo tutti i parametri della pandemia, dall’indice Rt all’Incidenza (sotto i 100 per 100mila abitanti), con la circolazione del virus che cala ovunque. Da lunedì si potrebbe riaprire tutto, se solo il governo Draghi non fosse ostaggio del ministro della Salute Speranza, nemico numero uno del ritorno alla normalità, contrario all’abolizione del coprifuoco. I dati Iss-ministero Salute: Incidenza settimanale per 100mila abitanti scende sotto i 100, a 94 La cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute osserva una riduzione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag –in, con una sola regione in arancione (la Valle d’Aosta): in calo tutti i parametri della pandemia, dall’indice Rt all’i 100 per 100mila abitanti), con ladelche. Da lunedì si potrebbe riaprire tutto, se solo il governo Draghi non fosse ostaggio del ministro della Salute Speranza, nemico numero uno del ritorno alla normalità, contrario all’abolizione del coprifuoco. I dati Iss-ministero Salute:settimanale per 100mila abitanti scendei 100, a 94 La cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute osserva una riduzione della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - Agenzia_Ansa : Si concretizza la voglia di vacanze degli italiani e arrivano le prime prenotazioni: sono quasi 9 milioni gli itali… - LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI 1.500 A LAMPEDUSA: PRESSING SALVINI SU DRAGHI, VERSO CABINA DI REGIA - laragazzadisag3 : RT @missinstyles: Cioè io non è per dire ma una coda di quasi quarantamila persone e questo fa una sola tappa in Italia in un posto che è u… - pacoparao : RT @fratotolo2: Quando sei quasi arrivato a #Lampedusa dalla #Tunisia e capisci di aver vinto alla “Lotteria Italia” pagata dai contribuent… -