Italia, otto milioni di vaccinati. Oggi si superano i ventisei milioni di somministrazioni. Puglia: prenotazioni 56-57enni a fatica nel tarantino Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri pomeriggio al via in Puglia la fase delle prenotazioni delle vaccinazioni anti corona virus per i nati negli anni 1964 e 1965. Ci sono stati rallentamenti nel tarantino per l’accesso al sistema. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, otto milioni di vaccinati. Oggi si superano i ventisei milioni di somministrazioni. Puglia: prenotazioni 56-57enni a fatica nel tarantino ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri pomeriggio al via inla fase delledelle vaccinazioniper i nati negli anni 1964 e 1965. Ci sono stati rallentamenti nelper l’accesso al sistema. —– Immagini diffuse dal. L'articolodisidi56-nel...

Ultime Notizie dalla rete : Italia otto Un mega consorzio vuole fare parlare l'intelligenza artificiale meglio di Google ... si chiama 'Big Science' ed è stato lanciato il 28 aprile con l'obiettivo di realizzare una gigantesca rete di neuroni artificiali capaci di parlare perfettamente otto lingue, fra le quali il ...

In Germania gli on. aumentano Chi sarà l'erede di Frau Merkel, che va in pensione dopo 16 anni? Mentre in Italia a volte si deve ... a 40 anni sarà la nuova Cancelliera e potrà scegliere se allearsi con la Cdu/Csu, come da otto ...

Italia, otto milioni di vaccinati. Oggi si superano i ventisei milioni di somministrazioni. Puglia: prenotazioni 56-57enni a fatica nel tarantino

Covid, contagi in calo in Costa d'Amalfi: si attendono guarigioni a Vietri e Maiori. Il bollettino Cala a 75 il numero totale dei contagi da Covid-19 in Costa d'Amalfi riferito alla giornata di ieri, 13 maggio. Più della metà soltanto a Vietri sul Mare, il comune costiero col maggior numero di casi ...

