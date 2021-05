Italia gialla e pronta a riaprire. Attesa per i nuovi parametri (Di venerdì 14 maggio 2021) Soltanto la Valle d'Aosta rischia di restare in arancione. Lunedì la cabina di regia per decidere misure "allentate" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Soltanto la Valle d'Aosta rischia di restare in arancione. Lunedì la cabina di regia per decidere misure "allentate"

Advertising

Daniele_Manca : Zona gialla per tutta Italia, solo la Valle d’Aosta è in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio-… - crispadafora : RT @Corriere: Piscine, coprifuoco, ristoranti e matrimoni: ecco tutte le date dell’Italia in giallo - infoitinterno : Zona gialla per tutta Italia, tranne le Valle d’Aosta, e nuovo decreto riaperture - GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: #Puglia, parametri in netto miglioramento. #Italia verso la zona gialla esclusa la Valle d'Aosta - danieledv79 : RT @Corriere: Piscine, coprifuoco, ristoranti e matrimoni: ecco tutte le date dell’Italia in giallo -