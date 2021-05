Italia, come cambiano i colori: alcune regioni in lizza per la zona bianca (Di venerdì 14 maggio 2021) Per ora l’unica regione a essere stata in quella fascia è stata la Sardegna come ogni venerdì sale l’attesa per scoprire i nuovi colori delle regioni. Se infatti dal prossimo lunedì cambieranno i parametri per l’analisi della situazione epidemiologica non cambierà la suddivisione in quattro colori. L’Italia, anche in virtù dell’accelerazione della campagna vaccinale, si appresta a essere quasi tutta in zona gialla solo la regione Valle D’Aosta dovrebbe rimanere arancione. Sicilia e Sardegna da lunedì 17 maggio, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero passare in giallo con altre regioni in lizza per la zona bianca ovvero la stessa Sardegna ma anche Molise e Friuli Venezia Giulia. Secondo gli ultimi dati, ben 13 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Per ora l’unica regione a essere stata in quella fascia è stata la Sardegnaogni venerdì sale l’attesa per scoprire i nuovidelle. Se infatti dal prossimo lunedì cambieranno i parametri per l’analisi della situazione epidemiologica non cambierà la suddivisione in quattro. L’, anche in virtù dell’accelerazione della campagna vaccinale, si appresta a essere quasi tutta ingialla solo la regione Valle D’Aosta dovrebbe rimanere arancione. Sicilia e Sardegna da lunedì 17 maggio, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero passare in giallo con altreinper laovvero la stessa Sardegna ma anche Molise e Friuli Venezia Giulia. Secondo gli ultimi dati, ben 13 ...

