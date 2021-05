Italia a colori: cosa cambia da lunedì 17 maggio? Quasi tutte le Regioni in zona gialla, due da zona bianca (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta siamo davanti al momento in cui l’Italia comincerà a cambiare i parametri per la valutazione del rischio Covid-19 nel Paese. E finalmente, potremmo dire. Ma che cosa sta avvenendo e che cosa cambierà di preciso? Leggi anche -> In arrivo il nuovo Dpcm, si valuta l’ipotesi di apertura diurna dei ristoranti, disattese le richieste delle Regioni Il Governo guidato da Mario Draghi e le Regioni si sono messi a tavolino per lavorare al fine di lasciarsi alle spalle il sistema di monitoraggio, che finora ha contraddistinto i vari decreti governativi emanati prima dal Governo di Giuseppe Conte e successivamente da quello di Draghi. Quindi l’obiettivo principale è quello di abbandonare i vecchi parametri dei contagi e tenere in considerazione come dati ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta siamo davanti al momento in cui l’comincerà are i parametri per la valutazione del rischio Covid-19 nel Paese. E finalmente, potremmo dire. Ma chesta avvenendo e checambierà di preciso? Leggi anche -> In arrivo il nuovo Dpcm, si valuta l’ipotesi di apertura diurna dei ristoranti, disattese le richieste delleIl Governo guidato da Mario Draghi e lesi sono messi a tavolino per lavorare al fine di lasciarsi alle spalle il sistema di monitoraggio, che finora ha contraddistinto i vari decreti governativi emanati prima dal Governo di Giuseppe Conte e successivamente da quello di Draghi. Quindi l’obiettivo principale è quello di abbandonare i vecchi parametri dei contagi e tenere in considerazione come dati ...

