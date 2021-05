(Di venerdì 14 maggio 2021) Tresono statidal territorionoledel. Uno, difettoso, è caduto in territoriono, e gli altri due nel sud del, nelle vicinanze del villaggio ...

riotta : Tre missili contro Israele lanciati dal Libano. A capo delle forze di pace internazionali Unifil ancora oggi un it… - MediasetTgcom24 : Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso le alture del Golan #Golan - Yogaolic : RT @GeopoliticalCen: Tre razzi sono stati lanciati dal territorio siriano verso lo stato di Israele. Nessun danno o vittima. - GiulivoGiovanni : RT @MediasetTgcom24: Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso le alture del Golan #Golan - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso le alture del Golan #Golan -

razzi sono stati lanciati dal territorio siriano verso le alture del Golan. Uno, difettoso, è caduto in territorio siriano, e gli altri due nel sud del Golan, nelle vicinanze del villaggio ...Al quinto giorno di guerra con Gaza,- nei più intensi bombardamenti finora condotti - ha puntato alla rete sotterranea dei ... E in seratarazzi sono stati lanciati dal territorio siriano ...La guerra tra Israele e i palestinesi continua a salire di livello. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia ...Tre razzi sono stati lanciati dal territorio siriano verso le alture del Golan. Uno, difettoso, è caduto in territorio siriano, e gli altri due nel sud del Golan, nelle vicinanze del villaggio agricol ...