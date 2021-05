Israele attacca Gaza con raid aerei e carri armati: i morti palestinesi ora sono 115, 9 gli israeliani (Di venerdì 14 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 115, di cui almeno 31 sono bambini. Oltre 620 sono i feriti. Le vittime israeliane sono 9. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia di Gaza. Poco dopo la mezzanotte Israele ha lanciato un massiccio attacco con forze aeree e di terra contro la Striscia di Gaza. Si intensificano le violenze nei villaggi misti composti da ebrei e arabi. Una sinagoga è stata incendiata a Lod, città nel centro di Israele. sono oltre 1.800 i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e Israele. Le ostilità tra ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia dia 115, di cui almeno 31bambini. Oltre 620i feriti. Le vittime israeliane9. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia di. Poco dopo la mezzanotteha lanciato un massiccio attacco con forze aeree e di terra contro la Striscia di. Si intensificano le violenze nei villaggi misti composti da ebrei e arabi. Una sinagoga è stata incendiata a Lod, città nel centro dioltre 1.800 i razzi lanciati dain direzione delle città israeliane da quandoiniziate le ostilità fra Hamas e. Le ostilità tra ...

