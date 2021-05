Isole minori | Gelmini | sindaci frontiera risorsa Paese

Advertising

benny_bove : RT @guardiacostiera: Nell’ambito del Piano di vaccinazione delle Isole Minori la #GuardiaCostiera ha portato vaccini e personale medico di… - Tino44588447 : RT @guardiacostiera: Nell’ambito del Piano di vaccinazione delle Isole Minori la #GuardiaCostiera ha portato vaccini e personale medico di… - vonalexandro : RT @guardiacostiera: Nell’ambito del Piano di vaccinazione delle Isole Minori la #GuardiaCostiera ha portato vaccini e personale medico di… - guardiacostiera : Nell’ambito del Piano di vaccinazione delle Isole Minori la #GuardiaCostiera ha portato vaccini e personale medico… - Ile2S : @abertolucci6 Antonio,ho premesso che capisco lo smarrimento degli operatori di Rimini con i quali mi sento solidal… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole minori

... ha ulteriormente accelerato la campagna vaccinale per le piccole- non mi piace chiamarle, perché stiamo parlando di veri e propri gioielli - , luoghi simbolo della bellezza e ...... Ancim, e con i colleghi delleed oggi finalmente vediamo concretizzarsi il nostro sforzo. Le nostre duesaranno finalmente messe in sicurezza ed in grado di affrontare una ..."Con il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, ho avuto un incontro molto cordiale e costruttivo. (ANSA) ...Il 28 aprile 2021 mi è stata somministrata la seconda dose Pfizer, con relativo rilascio di certificato di vaccinazione da parte di Ats Sardegna. Quindi, essendo in Regione arancione, posso spostarmi ...