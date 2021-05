Isola dei famosi, serata di sorprese per naufraghi. La decisione prima della diretta (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono quattro i nominati dell’Isola dei famosi: si tratta di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Uno di loro dovrà abbandonare il reality durante la puntata di venerdì 14 maggio e avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Il televoto è proposto in positivo, ossia “Chi vuoi salvare”. E secondo gli ultimi sondaggi la prossima eliminata sembrerebbe essere già decisa: Rosaria Cannavò. L’atmosfera sull’Isola è abbastanza surriscaldata: la decisione di far convivere sulla stessa spiaggia Arrivisti e Primitivi ha colto di sorpresa i naufraghi e molti di loro non sono d’accordo. E lo hanno fatto capire in modo chiaro. Ad esempio Andrea Cerioli si è sfogato con Ignazio Moser: “Siamo in troppi, la sto vivendo male” è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono quattro i nominati dell’dei: si tratta di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Uno di loro dovrà abbandonare il reality durante la puntata di venerdì 14 maggio e avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Il televoto è proposto in positivo, ossia “Chi vuoi salvare”. E secondo gli ultimi sondaggi la prossima eliminata sembrerebbe essere già decisa: Rosaria Cannavò. L’atmosfera sull’è abbastanza surriscaldata: ladi far convivere sulla stessa spiaggia Arrivisti e Primitivi ha colto di sorpresa ie molti di loro non sono d’accordo. E lo hanno fatto capire in modo chiaro. Ad esempio Andrea Cerioli si è sfogato con Ignazio Moser: “Siamo in troppi, la sto vivendo male” è ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - bubinoblog : Grande Fratello Vip è andato meglio dell’Isola. C’è un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi e poi non lo… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, l'eliminato secondo i sondaggi #isoladeifamosi -