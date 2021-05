Isola dei Famosi, quanto ha guadagnato Daniela Martani. Il suo cachet secondo solo a Elisa Isoardi (Di venerdì 14 maggio 2021) In un’intervista rilasciata a Nuovo, Daniela Martani, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è tornata parlare della sua esperienza in Honduras e ha parlato anche del suo rivale Gilles Rocca, eliminato dal reality show dopo sette settimane. “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”, ha raccontato l’ex naufraga. secondo Daniela Martani il motivo che avrebbe spinto Gilles Rocca a partecipare all’Isola dei Famosi sarebbe stato solo economico. Prima dell’inizio del reality show i cachet dei naufraghi erano stati resi noti (ma mai confermati) e facendo il calcolo l’ex concorrente di ”Ballando con le stelle” avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) In un’intervista rilasciata a Nuovo,, ex naufraga de L’dei, è tornata parlare della sua esperienza in Honduras e ha parlato anche del suo rivale Gilles Rocca, eliminato dal reality show dopo sette settimane. “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”, ha raccontato l’ex naufraga.il motivo che avrebbe spinto Gilles Rocca a partecipare all’deisarebbe statoeconomico. Prima dell’inizio del reality show idei naufraghi erano stati resi noti (ma mai confermati) e facendo il calcolo l’ex concorrente di ”Ballando con le stelle” avrebbe ...

