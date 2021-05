Isola dei Famosi | la solitudine di Miryea | “Qua ho solo me stessa!”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 maggio 2021)si sente sola all’deied è diffidente nei confronti dei suoi compagni d’avventurasi sente sola all‘dei. L’unico naufrago di cui si fida è Andrea. In zona nomination, infatti, si confida con Ilary Blasi che le chiede perché ha pianto. La ragazza ha spiegato di sentirsi sola: “Mi fido di Andrea Cerioli”, dice e aggiunge che Angela e Awed non sono coerenti nei rapporti con i colleghi d’avventura. Per restituirle il sorriso, la conduttrice le regala una sorpresa. Per lei in studio c’è suo padre. “Devi essere forte. Ti voglio bene”, le dice il padre incoraggiandola nella sua avventura in Honduras. Leggi anche–> Playa Imboscadissima: Emanuela Tittocchia decide di tornare in Italia Durante la tredicesima puntata alla giovane naufraga anche la mamma ...