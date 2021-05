Isola dei Famosi | Beatrice Marchetti | chi è il fidanzato?

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - FilcaCisl : Tratto #Nuraminis-#Serrenti #SS131 (Sud #Sardegna), incontro #sindacati-#Anas: 'Il ritardo dei lavori ha ripercussi… - muffetta1 : Questi aspettano la manna dal cielo!..ma alzate le chiappe dalla sabbia e andate a pescare!..li hanno scelti troppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il Fatto Quotidiano

Daniela Martani, in un'intervista, è tornata a parlare della sua breve esperienza all'Famosi . Tra i vari argomenti affrontati dalla diretta interessata c'è anche il capitolo legato a Gilles Rocca . Secondo l'ex isolana, il 38enne non si sarebbe ritirato dal reality show - ...E' la cosiddetta 'variante indiana' del virus , sbarcata in Europa, ma soprattutto sull', dopo ...governo di Boris Johnson di uscire definitivamente dalle restrizioni del lockdown nazionale...Elisa Isoardi non fa spegnere i riflettori. Dopo la sua partecipazione all' "Isola dei Famosi" la conduttrice continua a far parlare di sé ...LONDRA – C'è una nuova minaccia che incombe sulle speranze del Regno Unito di liberarsi della morsa del Covid. E' la cosiddetta 'variante indiana' del virus, sbarcata in Europa, ma soprattutto sull'is ...