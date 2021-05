Isola dei Famosi 2021 | eliminato | Emanuela | Roberto | Rosaria o Valentina? Cosa dicono i sondaggi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nuova puntata dell’deie nuovoin vista. In chiusura di settimana sta per arrivare il secondo appuntamento all’insegna del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi e questa volta al televoto troviamo ben quattro nomi: chi si salverà traTittocchia,Ciufoli,Cannavò ePersia? Per uno di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo la sconfitta di Francesca Lodo che ha però deciso di rimanere in gioco sbarcando su Playa Imboscadissima, si sfidano ora al televoto Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e ...... il patriarca di Babiloniacaldei, card. Louis Raphael Sako (Iraq) e l'arcivescovo di Yangon (Myanmar), card. Charles Bo. L'11 settembre nella suggestiva "Margherita" sul fiume Danubio, si ...Nuova puntata dell’Isola dei Famosi e nuovo eliminato in vista. In chiusura di settimana sta per arrivare il secondo appuntamento all’insegna del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi e questa ...I naufraghi di Supervivientes sono furiosi con Valeria Marini in seguito ad una sfida affrontata durante il reality show ...