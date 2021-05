Isola dei Famosi 2021 | diciassettesima puntata in diretta – La scelta del super leader dai super poteri!

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilary Blasi -deiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Ilary Blasi conduce ladell’dei. Con lei in studio, nel ruolo di opinionisti, Elettra ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - ARTEita : La chiamano la 'Alcatraz dei virus'. Sul Baltico, la piccola isola di Riems ospita l'Istituto Friedrich-Loeffler, t… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - zazoomblog : Isola dei Famosi anticipazioni 14 maggio: Valentina Persia a rischio grande novità per i naufraghi - #Isola… - mustbeuoy : @Heart_offlove Io non sapevo fosse un attore, mi ricordo di averlo visto all'isola dei famosi ma boh ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

... la "maestra Bea" , come la chiamavano affettuosamente i suoi alunni delle scuole primarie di... per ricordare un'insegnante appassionata, sempre pronta a battersi per il bene dell'istituto e...Ha preso il via, questa mattina alle 9 nell'di La Maddalena, la campagna 'Sardi e vaccinati' ... in continua crescita, contribuirà ad accelerare i tempi per la completa immunizzazionesardi , ...In onda anche oggi 14 maggio una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15. Il reality, condotto da Ilary Blasi, è giunto al suo diciassettesimo appuntamento. In studio, oltre alla padrona di casa, trove ...Diciassettesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi stasera, venerdì 14 maggio 2021. Ilary Blasi introdurrà una nuova figura molto importante per il destino di tutti i naufraghi ancora in gara: il Sup ...