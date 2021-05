Isola, Daniela Martani su Gilles Rocca: “la sua motivazione era economica” (Di venerdì 14 maggio 2021) Daniela Martani in un’intervista ha espresso il suo punto di vista sulla motivazione che avrebbe spinto Gilles Rocca a partecipare al reality di Canale 5 Daniela Martani, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, intervistata da Nuovo, torna a parlare della sua esperienza al reality e esprime il suo punto di vista su Gilles Rocca, con il quale durante il surviving game ha avuto qualche screzio. Secondo la Martani il motivo che avrebbe spinto Gilles Rocca a partecipare all’Isola dei Famosi sarebbe stato solo di tipo economico. “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021)in un’intervista ha espresso il suo punto di vista sullache avrebbe spintoa partecipare al reality di Canale 5, ex naufraga de L’dei Famosi, intervistata da Nuovo, torna a parlare della sua esperienza al reality e esprime il suo punto di vista su, con il quale durante il surviving game ha avuto qualche screzio. Secondo lail motivo che avrebbe spintoa partecipare all’dei Famosi sarebbe stato solo di tipo economico. “È andato avanti per inerzia, la suaera. Lui voleva rimanere in gioco in modo ...

