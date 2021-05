Isola 15 | le anticipazioni della diciassettesima puntata | appare la figura del Super Leader e ci sarà un televoto flash!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Stasera, venerdì 14 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il diciassettesimo appuntamento con L’dei Famosi, condotto da Ilary Blasi e affiancata dai tre opinionisti di questa quindicesima edizione, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Queste ledi quello che accadrà durante la serata: Protagonista di questaè ladel. Il tirante, infatti, la creazionedi unche avrà, proprio come uneroe,poteri e anche grosse responsabilità. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi saranno sottoposti a dure prove, coordinate da Massimiliano Rosolino. Chi diverrà il...