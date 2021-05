Isola 15 | le anticipazioni della diciassettesima puntata | appare la figura del Super Leader e ci sarà un televoto flash!

(Di venerdì 14 maggio 2021) Stasera, venerdì 14 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il diciassettesimo appuntamento con L’dei Famosi, condotto da Ilary Blasi e affiancata dai tre opinionisti di questa quindicesima edizione, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Da quanto possiamo apprendere dalle, emergerà all’interno del gruppo dei naufraghi una nuovadi, che avrà non poche responsabilità. L’inviato Massimiliano Rosolino coordinerà anche durante questale prove che permetteranno al gruppo di conquistare delle ricompense fondamentali alla loro sopravvivenza sull’. Inoltre, chi lascerà l’Honduras tra Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli, dovrà decidere se rimanere su Playa ...

L'atmosfera sull'è abbastanza surriscaldata: la decisione di far convivere sulla stessa spiaggia Arrivisti e Primitivi ha colto di sorpresa i naufraghi e molti di loro non sono d'accordo. E lo ...Chi raggiungerà Francesca e Beatrice su Playa Imboscadissima? Il naufrago scelto per abbandonare l'deciderà di rientrare in Italia oppure di raggiungere le due 'regine dell'Eden'? Se dovesse ...Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena.Le ali del sogno" torna su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.40. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 17 al 21 maggio. Arrivati sull’isola deserta, tutt ...