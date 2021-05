Irlanda, chi c’è dietro al cyber-attacco contro il sistema sanitario (Di venerdì 14 maggio 2021) attacco al sistema sanitario irlandese. Il Servizio Esecutivo di Sanità (Hse) dell’Irlanda è stato costretto a chiudere i propri sistemi informatici in seguito ad un “grave attacco ransomware”, cioè un’applicazione maligna che sequestra i dati del sistema, paralizza il funzionamento e chiede un riscatto per il ripristino. Il cyber-attacco è stato considerato “serio e significativo”, ma fortunatamente non ha colpito la campagna di vaccinazione, che ha potuto proseguire come previsto. “Abbiamo chiuso precauzionalmente tutti i nostri sistemi informatici – si legge in un messaggio postato su Twitter da Hse – per salvaguardarli da questo attacco e permetterci di valutare la situazione con i nostri partner di sicurezza informatica”. ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021)alirlandese. Il Servizio Esecutivo di Sanità (Hse) dell’è stato costretto a chiudere i propri sistemi informatici in seguito ad un “graveransomware”, cioè un’applicazione maligna che sequestra i dati del, paralizza il funzionamento e chiede un riscatto per il ripristino. Ilè stato considerato “serio e significativo”, ma fortunatamente non ha colpito la campagna di vaccinazione, che ha potuto proseguire come previsto. “Abbiamo chiuso precauzionalmente tutti i nostri sistemi informatici – si legge in un messaggio postato su Twitter da Hse – per salvaguardarli da questoe permetterci di valutare la situazione con i nostri partner di sicurezza informatica”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Irlanda chi L'ultima minaccia al Recovery Fund arriva da... Cappuccetto Rosso Sicuramente non ci sarà la disponibilità del Finns party, ma chi nei giorni scorsi ha aperto al ... Dopo il via libera arrivato ieri da Estonia e Irlanda, sono al momento sei gli Stati che ancora devono ...

Risultati calcio live, Venerdì 14 maggio 2021 - Calciomagazine Prima di entrare nel dettaglio con tutti i risultati in tempo reale del giorno, diamo spazio a chi ... Irlanda > Premier Division 2021 18:45 Finn Harps - Dundalk FC 20:45 Drogheda United - St Patrick's ...

L'Irlanda impone la quarantena per chi arriva dall'Italia. L'Ue chiede spiegazioni AGI - Agenzia Italia Viaggi Italia-estero, cosa cambia dal 16 maggio per tampone e quarantena La nuova ordinanza di Speranza: dal 16 maggio stop a quarantena per chi entra in Italia dall'Ue. Richiesto solo un tampone negativo. Le regole per chi viaggia.

L'ultima minaccia al Recovery Fund arriva da... Cappuccetto Rosso Il Parlamento della Finlandia ritarda la ratifica del fondo Ue a causa dall'ostruzionismo della destra euroscettica, che legge in aula fiabe e inni sacri ...

