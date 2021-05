Ioniq 5 - In Italia con prezzi a partire da 44.750 euro (Di venerdì 14 maggio 2021) La Hyundai ha aperto le prenotazioni della elettrica Ioniq 5 sulla piattaforma online Click to Buy: in Italia, la crossover coreana è offerta a prezzi compresi tra 44.750 e 60.250 euro, incentivi esclusi. In questa fase di lancio, oltre a specifiche forme di finanziamento, è prevista una promozione riservata ai clienti che stipuleranno un contratto entro la fine del 2021: per loro sono inclusi, senza costi extra, l'attivazione del servizio Charge myHyundai con la tariffa Flex e l'abbonamento a Ionity Premium per 2 anni. Due batterie, tre allestimenti. Al debutto la gamma è composta dalle versioni Progress con batteria da 58 kWh, Innovation (disponibile con accumulatori da 58 o 72,6 kWh e fino a 481 km di autonomia calcolata nel ciclo Wltp) ed Evolution, con la possibilità di ottenere come optional il powertrain da 306 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 maggio 2021) La Hyundai ha aperto le prenotazioni della elettrica5 sulla piattaforma online Click to Buy: in, la crossover coreana è offerta acompresi tra 44.750 e 60.250, incentivi esclusi. In questa fase di lancio, oltre a specifiche forme di finanziamento, è prevista una promozione riservata ai clienti che stipuleranno un contratto entro la fine del 2021: per loro sono inclusi, senza costi extra, l'attivazione del servizio Charge myHyundai con la tariffa Flex e l'abbonamento a Ionity Premium per 2 anni. Due batterie, tre allestimenti. Al debutto la gamma è composta dalle versioni Progress con batteria da 58 kWh, Innovation (disponibile con accumulatori da 58 o 72,6 kWh e fino a 481 km di autonomia calcolata nel ciclo Wltp) ed Evolution, con la possibilità di ottenere come optional il powertrain da 306 ...

