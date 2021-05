Io vi troverò, Liam Neeson e il malinteso sulla Francia creato dal film (Di venerdì 14 maggio 2021) La star di Io vi troverò, Liam Neeson, ha svelato che c'è un grosso malinteso legato al film e alla Francia, che lui deve chiarire di tanto in tanto con gli apprensivi genitori americani. Liam Neeson ha svelato che c'è un grosso malinteso legato al film Io vi troverò, che lui deve chiarire di tanto in tanto. Per la precisione, ha spiegato che molti genitori americani lo ringraziano per averli avvisati a proposito dei pericoli per chi viaggia in Europa e in Francia in particolare (nel film, Neeson si reca a Parigi e deve salvare la figlia, rapita da trafficanti albanesi). Questo li avrebbe spinti a non voler mandare i propri figli in quella nazione. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) La star di Io vi, ha svelato che c'è un grossolegato ale alla, che lui deve chiarire di tanto in tanto con gli apprensivi genitori americani.ha svelato che c'è un grossolegato alIo vi, che lui deve chiarire di tanto in tanto. Per la precisione, ha spiegato che molti genitori americani lo ringraziano per averli avvisati a proposito dei pericoli per chi viaggia in Europa e inin particolare (nelsi reca a Parigi e deve salvare la figlia, rapita da trafficanti albanesi). Questo li avrebbe spinti a non voler mandare i propri figli in quella nazione. ...

