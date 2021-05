“Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee”, il libro di Giorgia Meloni tra critiche e verità (Di venerdì 14 maggio 2021) Sicuramente un po’ tutti avremo canticchiato, in questi due anni e mezzo, quel tormentone nato dopo il discorso di Giorgia Meloni in piazza San Giovanni nell’ottobre 2018 che s’intitola “Io sono Giorgia“. O almeno ne avrete sentito sicuramente parlare, o lo avrete sentito su Tik Tok o proprio su YouTube. Ma sapete com’è nato? Lo ha raccontato Tommaso Zorzi a Say Waaad?! su Radio DeeJay. Il giorno dopo il discorso della Meloni, Zorzi ha creato un contest sul suo Instagram dove chiedeva ai fan di uscire fuori dalla finestra ed urlare “io sono Giorgia!“. Il giorno dopo Mem & J, che si autodefiniscono creatori di musica trash hanno dato vita a questa canzoncina. Dopo la canzone (di Mem&J) arriva il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Sicuramente un po’ tutti avremo canticchiato, in questi due anni e mezzo, quel tormentone nato dopo il discorso diin piazza San Giovanni nell’ottobre 2018 che s’intitola “Io“. O almeno ne avrete sentito sicuramente parlare, o lo avrete sentito su Tik Tok o proprio su YouTube. Ma sapete com’è nato? Lo ha raccontato Tommaso Zorzi a Say Waaad?! su Radio DeeJay. Il giorno dopo il discorso della, Zorzi ha creato un contest sul suo Instagram dove chiedeva ai fan di uscire fuori dalla finestra ed urlare “io!“. Il giorno dopo Mem & J, che si autodefiniscono creatori di musica trash hanno dato vita a questa canzoncina. Dopo la canzone (di Mem&J) arriva il ...

