Intervista ad Ale Anguissola | «Il mio singolo “In punta di piedi” è fatto di musica vera»

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 14 maggio 2021) Da quando Ale, cantautore cremonese, ha incrociato il suo destino con quello di Gigi De Rienzo (Napoli Centrale, Pino Daniele, i fratelli Bennato, Enzo Avitabile, Teresa De Sio), stanno nascendo bellissime perleli. Non è da meno l’ultimodidal titolo “Indi”, un vero e proprio omaggio a Napoli. È uscito il tuo nuovo“Indi”, ce ne vuoi parlare magari raccontandoci qualcosa che non hai ancora raccontato? Con Gigi (De Rienzo) abbiamo incominciato a definire i singoli e i brani complementari tra quelli che avevo. Indiera il pezzo che mancava, come groove, come tema, come andamento. Un tributo a Pino Daniele e ai ...