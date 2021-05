Internazionali tennis Roma, Nadal batte Zverev e va in semifinale (Di venerdì 14 maggio 2021) Rafa Nadal si qualifica per le semifinali degli Internazionali Bnl di Roma. Lo spagnolo supera nei quarti il tedesco Alexander Zverev e si vendica dopo che la scorsa settimana, a Madrid, sempre in semifinale il tedesco superò il maiorchino. Il numero 2 del mondo questa volta non concede possibilità e si impone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in due ore. Nadal in semifinale affronterà lo statunitense Opelka. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Rafasi qualifica per le semifinali degliBnl di. Lo spagnolo supera nei quarti il tedesco Alexandere si vendica dopo che la scorsa settimana, a Madrid, sempre inil tedesco superò il maiorchino. Il numero 2 del mondo questa volta non concede possibilità e si impone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in due ore.inaffronterà lo statunitense Opelka. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - SkySport : Sonego straordinario contro Thiem: che lotta a Roma ? ?? SONEGO-RUBLEV: QUARTI DI FINALE ?? Venerdì 14 maggio ? Dalle… - tutticonvocati : ???Coach #Arbino: 'La più bella partita della carriera di #Sonego, ha sviluppato la tattica che ci eravamo proposti,… - LaddomadaMatteo : RT @Marco_Barlaam: Siamo alla follia. Internazionali di tennis #IBI2021 a Roma. La partita va al terzo set, ma a questo punto, essendo le 2… -