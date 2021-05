Internazionali d’Italia, Sonego-Rublev rinviata a domani per la pioggia. Previsti due match in un giorno (Di venerdì 14 maggio 2021) La sfida dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2021 tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev è stata rinviata a domani a causa della pioggia. Su Roma da questo pomeriggio si è abbattuto un fortissimo acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere le partita in corso tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Nonostante l’attesa le condizioni meteo non sono migliorate e quindi la restante parte del programma odierno è stato cancellato. Pochi minuti fa è stato reso noto anche l’ordine di gioco di domani che prevede il match tra l’azzurro e il russo alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La semifinale tra il vincente del match tra Sonego e Rublev e il trionfatore del ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) La sfida dei quarti di finale degli2021 tra Lorenzoe Andreyè stataa causa della. Su Roma da questo pomeriggio si è abbattuto un fortissimo acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere le partita in corso tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Nonostante l’attesa le condizioni meteo non sono migliorate e quindi la restante parte del programma odierno è stato cancellato. Pochi minuti fa è stato reso noto anche l’ordine di gioco diche prevede iltra l’azzurro e il russo alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La semifinale tra il vincente deltrae il trionfatore del ...

