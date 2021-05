Internazionali d’Italia oggi | orari quarti di finale | ordine di gioco | tv | streaming 14 maggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021), 14, si disputeranno gli ottavi didegli2021. Il nostro Lorenzo Sonego sarà chiamato a ripetere l’impresa compiuta ieri contro Dominic Thiem affrontando nell’ultimo match di giornata sul Grand Stand Arena Andrey Rublev, la sfida inizierà al termine della partita tra Ashleigh Barty e Cori Gauff e comunque non prima delle ore 19.00. Ad aprire ididel tabellone maschile l’inattesa sfida tra l’argentino Federico Delbonis e lo statunitense Reilly Opelka in programma alle ore 10.00. Una partita inimmaginabile alla vigilia ma che è testimonianza del grande torneo disputato dai due tennisti sin qui. Grande attesa anche per i match che vedranno opposti Alexander Zverev e Rafael Nadal, Novak Djokovic e Stefanos ...