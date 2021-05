Internazionali d’Italia 2021, risultati femminili 14 maggio: in semifinale Gauff, Pliskova e Martic (Di venerdì 14 maggio 2021) Il torneo degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Tre i match odierni completati dei quattro in programma nei quarti di finale, l’ultimo si giocherà domani, a seguire le semifinali. La numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, alza bandiera bianca nel corso del match con la statunitense Cori Gauff, che approfitta del ritiro dell’avversaria e va in semifinale: l’oceanica aveva vinto il primo set per 6-4 ed era avanti 2-1 nel secondo. Nel penultimo atto Gauff sfiderà una tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina. Nella parte bassa del tabellone definita quella che domani ovviamente sarà la prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Il torneo deglidi tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Tre i match odierni completati dei quattro in programma nei quarti di finale, l’ultimo si giocherà domani, a seguire le semifinali. La numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, alza bandiera bianca nel corso del match con la statunitense Cori, che approfitta del ritiro dell’avversaria e va in: l’oceanica aveva vinto il primo set per 6-4 ed era avanti 2-1 nel secondo. Nel penultimo attosfiderà una tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina. Nella parte bassa del tabellone definita quella che domani ovviamente sarà la prima ...

