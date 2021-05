Internazionali BNL d’Italia 2021: la rivincita di Nadal su Zverev. Gauff e Opelka, sognano gli Usa (Di venerdì 14 maggio 2021) Un “americano a Roma”. No, non si parla del famosissimo film del compianto Alberto Sordi ma la menzione è riferita al primo semifinalista della 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia: Reilly Opelka, il gigante di St.Michigan. Il 23enne statunitense prima di questa settimana romana aveva ottenuto solo due vittorie in stagione (entrambe a Melbourne, di cui un agli Australian Open ai danni di Yen-Hsun Lu) e veniva da ben sei sconfitte consecutive a livello ATP. Anche lo score su terra battuta in carriera prima del Foro era decisamente negativo: solo due successi a fronte di dieci match giocati a livello di circuito maggiore. La rassegna capitolina ha cambiato però tutte le carte in tavola: Opelka non ha ancora perso un set su quattro match disputati ed anche oggi nel suo secondo quarto di finale in carriera in ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Un “americano a Roma”. No, non si parla del famosissimo film del compianto Alberto Sordi ma la menzione è riferita al primo semifinalista della 78esima edizione degliBNL: Reilly, il gigante di St.Michigan. Il 23enne statunitense prima di questa settimana romana aveva ottenuto solo due vittorie in stagione (entrambe a Melbourne, di cui un agli Australian Open ai danni di Yen-Hsun Lu) e veniva da ben sei sconfitte consecutive a livello ATP. Anche lo score su terra battuta in carriera prima del Foro era decisamente negativo: solo due successi a fronte di dieci match giocati a livello di circuito maggiore. La rassegna capitolina ha cambiato però tutte le carte in tavola:non ha ancora perso un set su quattro match disputati ed anche oggi nel suo secondo quarto di finale in carriera in ...

Advertising

WeAreTennisITA : Rivincita ? Rafael Nadal si vendica della sconfitta di Madrid, batte Zverev in due set con una buona prestazione e… - stoesaurita_ : RT @_Komorebi_197: In questi giorni di Internazionali BNL questo Salemi style super????#prelemi - sportface2016 : #IBI21, la rivincita di #Nadal su #Zverev. #Gauff e #Opelka, sognano gli Usa - lodoisperfect : RT @artwkindness: Per me è il modo in cui tutti ballano Loca agli Internazionali BNL d’Italia #Amici20 - ItaliaNotizie24 : Internazionali BNL d’Italia, quarti di finale: Nadal e Opelka arrivano alla semifinale, gli altri match sospesi per… -