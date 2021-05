Inter | Tronchetti Provera | “Situazione finanziaria? Godiamoci lo Scudetto e basta”

(Di venerdì 14 maggio 2021) “L’è stata pronta tutto l’anno e abbiamo fatto il risultato”. Sono queste le parole dell’ad di Pirelli, Marco, tifoso nerazzurro che ha parlato a margine della visita all’hub vaccinale del Pirelli Hangar Bicocca, a Milano. Non è dimostrato affatto preoccupato per laseguita che è seguita alla vittoria del 19esimo: “lo”. SportFace.

Papà da bambina la portava a vedere l'Inter ma poi "vidi giocare Rivera e capii che la mia squadra ... Solo lì capii dov'ero finita: c'erano i Tronchetti Provera, i De Benedetti. Non mi sentivo a mio ...ADDIO A PIRELLI - A fine anno, infatti, l'Inter dirà addio a Pirelli come sponsor di maglia e ... ma non alle cifre che oggi il colosso di Tronchetti Provera sta garantendo ai nerazzurri. Da Pirelli, ...