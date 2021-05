Inter, Lautaro Martinez e Lukaku: “Volevamo vincere, svolta dopo la Champions” (Di venerdì 14 maggio 2021) “dopo la sconfitta contro il Milan e l’uscita dalla Champions abbiamo cambiato tanto la mentalità e il modo di lavorare, perché Volevamo davvero vincere qualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, considerando che sono sempre arrivato secondo. Quando Lukaku è arrivato, io ero all’Inter già da un anno. Il primo giorno che l’ho incontrato mi ha detto: ‘Ti farò segnare un sacco di gol’. Da lì è cominciato tutto. Conte vuole migliorare ogni giorno, anche adesso. Abbiamo già vinto lo Scudetto, ma lui continua a essere carico per le prossime partite. Ci bacchetta entrambi“. Con queste parole, Lautaro Martinez ha commentato la stagione ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “la sconfitta contro il Milan e l’uscita dallaabbiamo cambiato tanto la mentalità e il modo di lavorare, perchédavveroqualcosa. Alla fine pensavo che saremmo arrivati tutti più vicini in termini di punti, non immaginavo certo questa differenza. Tutto questo è incredibile anche per me, considerando che sono sempre arrivato secondo. Quandoè arrivato, io ero all’già da un anno. Il primo giorno che l’ho incontrato mi ha detto: ‘Ti farò segnare un sacco di gol’. Da lì è cominciato tutto. Conte vuole migliorare ogni giorno, anche adesso. Abbiamo già vinto lo Scudetto, ma lui continua a essere carico per le prossime partite. Ci bacchetta entrambi“. Con queste parole,ha commentato la stagione ...

Ventola spaventa l'Inter: "Lautaro Martinez all'Atletico Madrid, è fatta" Goal.com Inter-Roma 3-1: i giallorossi cadono anche a San Siro. Fonseca ancora settimo La Roma esce sconfitta da San Siro (1-3) ma non scivola in classifica grazie al successo della Juventus contro il Sassuolo. I giallorossi riscattano parzialmente un primo tempo deludente con ...

