Inter | il Bayern vuole Lukaku? Arriva l’annuncio che spiazza tutti

Romelu Lukaku è finito nelle mire del Bayern Monaco, proprio dalla Baviera Arriva un annuncio importante. Protagonista indiscusso dello Scudetto Interista, quello di Romelu Lukaku è stato un percorso straordinario in maglia nerazzurra. Il bottino, ad oggi, parla di 28 gol e 10 assist, tutti andati a contribuire ad una grande stagione Interista, culminata con

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bayern Tecnico bravo con una squadra normale? partiamo da Pep Guardiola , l'inventore del 'Falso Nueve' nel Barcelona, passato poi al Bayern ... Roberto Mancini dalla Lazio, all'Inter campione d'Italia per tre anni di fila, poi vince nel ...

Il Nagelsmann portoghese, i gioielli Nuno Mendes e Quaresma: i segreti di Amorim e della favola Sporting ... ancora più impenetrabile di quelle di Lille, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Inter e Manchester City , le squadre che hanno vinto o stanno vincendo i rispettivi campionati. Numeri di un dominio ...

Calciomercato Inter: Hakimi sempre più lontano Achraf Hakimi ha voglia di vincere e dopo quanto fatto con l'Inter ora il giocatore ha tutta l'intenzione di riconfermarsi.

