Instagram sta abbandonando le Storie? Sembra proprio di sì… (Di venerdì 14 maggio 2021) Instagram sta abbandonando le Stories, le famose Storie? In base ad alcuni indizi emersi negli ultimi tempi la risposta sembrerebbe essere “sì”, affermativa. Instagram: no Storie si Reels. Le ultime (Foto Wired)A sottolinearlo è in particolare Wired, che ha acceso i riflettori sulla vicenda, spiegando come il social fotografico più famoso al mondo, ricordiamo, di proprietà di Mark Zuckerberg, Sembra stia volgendo sempre più verso Reels, i video “creativi” molto simili a TikTok, mettendo in secondo piano le Storie. Obiettivo, cercare di conquistare sempre più giovani, la cosiddette Generazione Z a cui i media puntano notoriamente in massa. Stando ai dati forniti da Notjustanalytics, piattaforma di monitoraggio molto popolare, a partire dal novembre ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)stales, le famose? In base ad alcuni indizi emersi negli ultimi tempi la risposta sembrerebbe essere “sì”, affermativa.: nosi Reels. Le ultime (Foto Wired)A sottolinearlo è in particolare Wired, che ha acceso i riflettori sulla vicenda, spiegando come il social fotografico più famoso al mondo, ricordiamo, di proprietà di Mark Zuckerberg,stia volgendo sempre più verso Reels, i video “creativi” molto simili a TikTok, mettendo in secondo piano le. Obiettivo, cercare di conquistare sempre più giovani, la cosiddette Generazione Z a cui i media puntano notoriamente in massa. Stando ai dati forniti da Notjustanalytics, piattaforma di monitoraggio molto popolare, a partire dal novembre ...

