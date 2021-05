Inps | proroga contributi artigiani e commercianti | nuova scadenza 20 agosto 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) È statata dal 17 maggio al 20ladella rata deidovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’e alle casse previdenziali professionali autonome. Lo ha comunicato l’con il messaggio n. 1911 del 13 maggio, dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro che ha riconosciuto l’esonero parziale dal versamento deiprevidenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonerovo è previsto in misura parziale e riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro, somma che verrà in ogni caso ...

... aveva provveduto a confermare ladel famoso bonus IRPEF. Si tratta, in particolare, di ...indicato all'interno della Legge di Bilancio 2021 e sottolineato anche da parte dell'Istituto, ...Conto corrente, stangata in arrivo: torna lo spettro della patrimoniale al 10% Partite Iva, buone notizie dall': arriva laper il pagamento della prima rata dei contributi