Inps | Confartigianato Firenze | comunicazioni sempre all’ultimo | così ci complicano il lavoro

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Cambia il Governo, ma purtroppo le modalità di comunicazione rimangonole stesse. L’avviso del rinvio del pagamento della prima rata dei contributi per artigiani e commercianti è stato inviato dall’Insp solo ieri sera, 13 maggio. La scadenza prevista era il 17 maggio ed è stata posticipata al 20 agosto. Se da un lato si può anche apprezzare i tentativi di andare incontro alle esigenze economiche degli imprenditori, in questo modo, senza alcun anticipo temporale nelle notifiche, diventa solo una complicazione per i lavoratori”. Lo afferma Jacopo Ferretti, segretario generale di. “Ancora una volta siamo a sottolineare il poco preavviso con il quale escono le norme e vengono date le. Considerando anche il contesto estremamente difficile causato dalla pandemia – aggiunge ...

Advertising

ConfartRA : INPS conferma la #proroga #contributi #artigiani e #commercianti, rinvio della #scadenza dal 17 maggio al 20 agosto… - oltess541 : @Secondowelfare @MEFOP @cigna_luca @confartigianato @cnanazionale @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial… - oltess541 : @Secondowelfare @MEFOP @cigna_luca @confartigianato @cnanazionale @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Confartigianato

La Prima Pagina

... segretario generaleImprese Lecco " riguarda le crisi d'impresa, con lo spostamento al 2022 dell'obbligo di segnalazione da parte dell'di una esposizione debitoria rilevante ...Un altro risultato per l'azione diriguarda le crisi d'impresa, con lo spostamento al 2022 dell'obbligo di segnalazione da parte dell'di una esposizione debitoria rilevante delle ...In attesa della conversione in legge del DL Sostegni e della sua attuazione tramite i necessari decreti attuativi, Confartigianato esprime soddisfazione per alcuni interventi inseriti nel testo defin ...Confartigianato Lecco si è detta soddisfatta delle integrazioni al DL Sostegni. "Sono state recepite nel testo alcune nostre sollecitazioni" ...