Innovazione e ripresa Ecco il bilancio di Difesa Servizi

Le attività istituzionali del ministero della Difesa hanno prodotto nel 2020 beni e Servizi per un fatturato da 51,3 milioni di euro, in crescita del 61% rispetto al 2019, permettendo di destinare 1,5 milioni aggiuntivi alla Sanità militare per far fronte all'emergenza Covid-19. È quanto emerge dal bilancio di "Difesa Servizi S.p.A", la società guidata dall'amministratore delegato Fausto Recchia, che opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e Servizi derivanti dalle attività istituzionali del dicastero. I NUMERI Con un fatturato da 51,3 milioni, la società ha retrocesso alla Difesa parte delle risorse incassate, per un valore complessivo di circa 46 milioni, il 46% in più rispetto allo scorso anno. Gli utili ammontano a 3,3 ...

