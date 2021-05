Infortunio Osorio | distorsione alla caviglia Il comunicato del Parma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Yordanha riportato unadestra: ildelsul difensore venezuelano Yordanpotrebbe aver concluso qui la sua stagione.in allenamento per il difensore venezuelano che potrebbe dunque saltare le ultime gare della stagione con ilretrocesso già da diverse giornate. D’Aversa dunque, per la gara contro il Sassuolo non avrà. «Yordanha subìto un trauma distorsivodestra durante l’allenamento di oggi. Il calciatore sarà sottoposto agli accertamenti del caso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Yordanha riportato una distorsione alla caviglia destra: il comunicato del Parma sul difensore venezuelano Yordanpotrebbe aver concluso qui la sua stagione.in allenamento per il difensore venezuelano che potrebbe dunque saltare le ultime gare della stagione con il Parma retrocesso già da ...Esce sullo 0 - 0, ma per. (All 84'6 : fa il suo dovere). Valenti 5,5 : l'argentino è quello che va maggiormente in difficoltà nella retroguardia emiliana. Rischia in diverse ...La 37a giornata di Serie A è ormai alle porte. Si torna in campo domani alle 15.00 con Genoa-Atalanta e Spezia-Torino in contemporanea; il turno di campionato terminerà poi lunedì alle 20.45 con Veron ...Il Parma rischia di strappare un punto alla Lazio, ma crolla sul più bello. Al 95’ urlo strozzato sul tiro di Hernani che centra il palo e gol subito ...