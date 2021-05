Inferno di fuoco su Gaza: Israele, l'attacco è brutale. Il mistero dei tank: una "battaglia psicologica"? Già 115 morti (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo tre giorni dall'inizio delle violenze e della guerriglia, poco dopo la mezzanotte l'esercito di Israele ha lanciato un durissimo attacco alla Striscia di Gaza con forze aeree e di terra (anche se su queste ultime si sta consumando un giallo). Si tratta dei bombardamenti più duri dall'Operazione Margine Protettivo del 2014. Ad ora, stando a quanto si apprende, sono stati attaccati e colpiti circa 150 obiettivi nelle aree settentrionali e orientali della Striscia. Benjamin Netanyahu, primo ministro d'Israele, ha affermato che "Hamas pagherà un prezzo alto per i lanci di missili contro la popolazione israeliana" e che "l'operazione continuerà per tutto il tempo necessario. Agiremo con tutte le nostre forze contro i nemici all'esterno e contro i fuorilegge all'interno per riportare la calma nello Stato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo tre giorni dall'inizio delle violenze e della guerriglia, poco dopo la mezzanotte l'esercito diha lanciato un durissimoalla Striscia dicon forze aeree e di terra (anche se su queste ultime si sta consumando un giallo). Si tratta dei bombardamenti più duri dall'Operazione Margine Protettivo del 2014. Ad ora, stando a quanto si apprende, sono stati attaccati e colpiti circa 150 obiettivi nelle aree settentrionali e orientali della Striscia. Benjamin Netanyahu, primo ministro d', ha affermato che "Hamas pagherà un prezzo alto per i lanci di missili contro la popolazione israeliana" e che "l'operazione continuerà per tutto il tempo necessario. Agiremo con tutte le nostre forze contro i nemici all'esterno e contro i fuorilegge all'interno per riportare la calma nello Stato di ...

