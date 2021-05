Infermiera di 49 anni muore di arresto cardiaco per strada. Lo stress lavorativo alla base del decesso? (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono serviti a poco i tentativi di salvare una collega Infermiera di 49 anni dopo un arresto cardiaco per strada. Da tempo lamentava stress lavoro-correlato. La collega Infermiera, di appena 49 anni, si è sentita male qualche giorno fa intorno alle 16.00 mentre si trovava lungo via Lucio Radice Lombardo a Magenta. Subito allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, che in maniera tempestiva sono giunti sul posto. A nulla è servito però il pronto intervento. Sul posto sono giunti gli uomini della Croce Bianca di Sedriano, i Carabinieri e l’Elisoccorso. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, la donna è stata portata al vicino ospedale Fornaroli, dove lavorava, ma i medici hanno potuto solamente constatare il decesso. I colleghi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono serviti a poco i tentativi di salvare una collegadi 49dopo unper. Da tempo lamentavalavoro-correlato. La collega, di appena 49, si è sentita male qualche giorno fa intorno alle 16.00 mentre si trovava lungo via Lucio Radice Lombardo a Magenta. Subito allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, che in maniera tempestiva sono giunti sul posto. A nulla è servito però il pronto intervento. Sul posto sono giunti gli uomini della Croce Bianca di Sedriano, i Carabinieri e l’Elisoccorso. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, la donna è stata portata al vicino ospedale Fornaroli, dove lavorava, ma i medici hanno potuto solamente constatare il. I colleghi ...

