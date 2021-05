IndyCar, il mese di maggio entra nel vivo con il GP d’Indianapolis (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un doubleheader al Texas Motor Speedway, la NTT IndyCar Series 2021 è pronta a sbarcare ad Indianapolis per iniziare il lungo cammino che il 30 maggio ci porterà alla mitica 500 miglia. In attesa delle prove libere e delle qualifiche di settimana prossima, rigorosamente previste nella settimana che precede una delle corse più importanti al mondo, tutto è pronto per il GP di Indianapolis. Come ogni stagione, dal 2014 ad oggi, prima di gareggiare sull’ovale i protagonisti della famosa categoria statunitense riservata alle ruote scoperte si preparano per una corsa all’interno del road course di Indianapolis. L’evento che ci apprestiamo a vivere non sarà l’unico del campionato all’interno dello stradale che sorge nel catino di Speedway. Ricordiamo infatti che la categoria tornerà nello Stato dell’Indiana per una competizione speciale in concomitanza ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un doubleheader al Texas Motor Speedway, la NTTSeries 2021 è pronta a sbarcare ad Indianapolis per iniziare il lungo cammino che il 30ci porterà alla mitica 500 miglia. In attesa delle prove libere e delle qualifiche di settimana prossima, rigorosamente previste nella settimana che precede una delle corse più importanti al mondo, tutto è pronto per il GP di Indianapolis. Come ogni stagione, dal 2014 ad oggi, prima di gareggiare sull’ovale i protagonisti della famosa categoria statunitense riservata alle ruote scoperte si preparano per una corsa all’interno del road course di Indianapolis. L’evento che ci apprestiamo a vivere non sarà l’unico del campionato all’interno dello stradale che sorge nel catino di Speedway. Ricordiamo infatti che la categoria tornerà nello Stato dell’Indiana per una competizione speciale in concomitanza ...

