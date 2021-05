Industrie Cartarie Tronchetti | si presenta il piano di completamento del sito produttivo

Advertising

ConfindustriaUd : #Industria #cartaria e #grafica in recupero | Bolzonella, capogruppo industrie cartarie, poligrafiche ed editoriali… - ConfindustriaUd : Mario Bolzonella, capogruppo #industrie #Cartarie, #poligrafiche ed #editoriali di #Confindustria #Udine: 'Preoccup… -

Ultime Notizie dalla rete : Industrie Cartarie

LuccaInDiretta

Incontro pubblico per presentare il piano di completamento del sito produttivo di Piano di Coreglia diTronchetti. A organizzarlo è l'amministrazione comunale di Coreglia, che ha fissato per venerdì 21 maggio, alle 18, al Drop Club di Piano di Coreglia, l'incontro aperto ai cittadini."Preoccupano le difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime " spiega Mario Bolzonella , capogruppo delle, poligrafiche ed editoriali di Confindustria Udine - in ...L'esponente di Riformisti per Italia Viva: "Rendere trasparente il percorso sarebbe stato democrazia partecipativa" ...Si svolgerà venerdì 21 maggio, alle 18 al Drop Club di Piano di Coreglia, la presentazione pubblica del progetto di ampliamento delle industrie cartarie Tronchetti. Industrie Cartarie Tronchetti, 50 m ...