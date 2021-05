Indice Rt regioni e Italia oggi: i dati aggiornati del 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo che nelle ultime tre settimane l' Indice di trasmissibilità Rt era sermpre cresciuto, sia pur di poco, questa settimana registra un'inversione di tendenza . L'Indice Italia - secondo la bozza del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo che nelle ultime tre settimane l'di trasmissibilità Rt era sermpre cresciuto, sia pur di poco, questa settimana registra un'inversione di tendenza . L'- secondo la bozza del ...

Advertising

borghi_claudio : Ops, ci siamo accorti che l'Rt non è affidabile. Le Regioni e il paradosso dell'Rt: 'Ecco perché l'indice di conta… - NewsElezioni : Covid, Rt cala a 0,86. Scende incidenza Cala ancora,dopo tre settimane di aumento, l'indice Rt in Italia.Nell'ultim… - maponi : RT @Open_gol: ?? I dati che determineranno i nuovi colori delle Regioni - Open_gol : ?? I dati che determineranno i nuovi colori delle Regioni - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Verso l’addio all'#indiceRt. Sarà rimpiazzato dai ricoveri. Tavolo Stato-Regioni per ridefinire i parametri di rischio… -