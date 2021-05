“Inacustico D.O.C. & More” , nel nuovo album Zucchero rivisita i grandi successi e gli ultimi inediti (Di venerdì 14 maggio 2021) Esce domani, venerdì 14 maggio, “Inacustico D.O.C. & More”, il nuovo album di Zucchero “SUGAR” FORNACIARI contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Anticipato dai brani “Spirito nel buio” e “L’aMore è nell’aria”, “Inacustico D.O.C. & More” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Composto da 25 canzoni, l’album sarà disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO VINILE, DIGITALE e, in edizione limitata, anche in versione TRIPLO LP AUTOGRAFATO (solo per Amazon). Inoltre, solo sul sito di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Esce domani, venerdì 14 maggio, “D.O.C.”, ildi“SUGAR” FORNACIARI contenente tutti i brani dell’ultimo disco di“D.O.C.” e una selezione didel suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Anticipato dai brani “Spirito nel buio” e “L’aè nell’aria”, “D.O.C.” è il primo progetto interamente acustico della carriera di. Composto da 25 canzoni, l’sarà disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO VINILE, DIGITALE e, in edizione limitata, anche in versione TRIPLO LP AUTOGRAFATO (solo per Amazon). Inoltre, solo sul sito di ...

ZuccheroSugar : Da domani INACUSTICO D.O.C. & MORE in tutti i negozi e sulle piattaforme digitali. E sempre domani in prima serata… - RadioWebItalia : “Inacustico D.O.C. & More”, il nuovo album Di zucchero “Sugar” Fornaciari @RadioWebItalia - FriederikeMari1 : RT @ZuccheroSugar: Da domani INACUSTICO D.O.C. & MORE in tutti i negozi e sulle piattaforme digitali. E sempre domani in prima serata Zucc… - princigallomich : Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More” - VToni75 : RT @ZuccheroSugar: Da domani INACUSTICO D.O.C. & MORE in tutti i negozi e sulle piattaforme digitali. E sempre domani in prima serata Zucc… -