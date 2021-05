In pensione fino a 5 anni prima con i soldi dell'azienda: la norma nel Decreto Sostegni bis? (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra le norme del prossimo provvedimento il ministro del Lavoro Orlando propone l'indennità di accompagnamento alla pensione. Ovvero una somma che viene corrisposta al lavoratore per tredici mensilità ... Leggi su today (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra le norme del prossimo provvedimento il ministro del Lavoro Orlando propone l'indennità di accompagnamento alla. Ovvero una somma che viene corrisposta al lavoratore per tredici mensilità ...

Advertising

infoiteconomia : In pensione fino a 5 anni prima con i soldi dell'azienda: la norma nel Decreto Sostegni bis? - romatoday : In pensione fino a 5 anni prima con i soldi dell'azienda: la norma nel Decreto Sostegni bis?… - PalermoToday : In pensione fino a 5 anni prima con i soldi dell'azienda: la norma nel Decreto Sostegni bis?… - Today_it : In pensione fino a 5 anni prima con i soldi dell'azienda: la norma nel Decreto Sostegni bis? - Viv_Dany : @FrancoBechis C'è un perché, si chiama divieto di cumulo pensione-redditi fino a 311.658,93 euro, introdotto dall… -